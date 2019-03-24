"Был отличный настрой на протяжении всего сезона". Вирер раскрыла секрет победы в Кубке мира

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер впервые в своей карьере выиграла Кубок мира. 28-летняя спортсменка набрала 904 очка и получила большой Хрустальный глобус.

- Последние дни были полны стресса, все СМИ Италии все время задавали вопросы, писали обо мне, - приводит слова Вирер Калашников Media. - Я счастлива, горжусь собой и всей итальянской командой. Судя по всему, мы неплохо поработали, и командный дух у нас на высоте.

У нас очень маленькая команда - нас всего четверо: я, Хофер, Виттоцци и Виндиш. Думаю, в этом секрет, потому что, когда вас четверо, работается гораздо лучше, чем если бы спортсменов было десять. Были изменения в тренерском составе. И отличный настрой на протяжении всего сезона.

Напомним, в текущем сезоне Вирер впервые в карьере стала чемпионкой мира в масс-старте.

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