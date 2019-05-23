Биатлонистки сборной России могут принять участие в Российской неделе моды в октябре, информирует ТАСС. В настоящее время стороны согласовывают условия выступления спортсменок в модном показе.

Российская неделя моды проходит два раза в год – в апреле и октябре. Сейчас обсуждается вопрос участия биатлонисток в показе, который пройдет с 16 по 20 октября, что будет за месяц до старта зимнего соревновательного сезона.

Кто именно примет участие в показе, будет известно после подписания соглашения.