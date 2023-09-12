Кручинкина — о последствиях гормонального сбоя: «До нормы еще нужно минус 10 кг»

Биатлонистка Елена Кручинкина рассказала «СЭ» о последствиях гормонального сбоя, который у нее был в прошлом году.

— Последствия гормонального сбоя, который у тебя был, окончательно позади? Все приходит в норму?

— До нормы еще нужно минус 10 кг, — сказала Кручинкина «СЭ». — Хотя бы на тренировках кататься по два-три часа без остановки и не плакать в сторонке, что мне очень тяжело. Да, у меня нет сейчас скорости, да, не могу ее поддержать, пока вхожу в нужную норму. Просто набираю объем, выносливость. Потом начнем работать над скоростной выносливостью. Не все сразу. Максим Владимирович понимает это. Говорит: «Я тебя никуда не тороплю. Вижу, что у тебя есть проблемы». Он мне корректирует тренировки. Если девчонки делают контрольные, я делаю ускорения. Видно, что у меня пока западения скорости есть. Надеюсь, что приду в норму. Хотя бы могу тренироваться. Дальше — посмотрим.

В это межсезонье спортсменка вернулась в Россию и теперь представляет команду Тюменской области. С 2018 по 2023 год Кручинкина выступала за сборную Белоруссии.