Биатлонистка Калинина — о первом сезоне на взрослом уровне: «Я думала, будет гораздо хуже»

Российская биатлонистка Любовь Калинина рассказала о первом сезоне на взрослом уровне.

«На самом деле, я думала, что в первом сезоне на взрослом уровне все будет гораздо хуже, и я была очень удивлена, что у меня получилось уже в первой половине сезона выиграть медаль по женщинам на чемпионате России в Ижевске, — цитирует «Чемпионат» Калинину. — У меня было столько эмоций! Это был волшебный момент. Мне было очень приятно оказаться на подиуме среди таких сильных, взрослых спортсменов. Я даже сначала не могла осознать все это.

Там было четыре гонки, и сначала я была десятой, потом восьмой, потом шестой и начала понимать, что у меня есть шанс. Но там были очень сложные погодные условия, сильный ветер. Я понимала, что многое зависит от стрельбы, и старалась делать упор на это, потому что по дистанции я все равно пока проигрываю. Старалась максимально хорошо и быстро отработать на рубеже".

21-летняя Каплина стала самой младшей участницей Кубка России и завоевала серебро на чемпионате страны.