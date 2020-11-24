Белоруссия объявила состав на первый этап Кубка мира
10:56
Сборная Белоруссии по биатлону объявила состав на первый этап Кубка мира Контиолахти (Финляндия). Соревнования стартуют 28 ноября.
Состав сборной Белоруссии:
мужчины — Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский.
женщины — Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена Кручинкина, Ирина Кручинкина.
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