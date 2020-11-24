Белоруссия объявила состав на первый этап Кубка мира

Сборная Белоруссии по биатлону объявила состав на первый этап Кубка мира Контиолахти (Финляндия). Соревнования стартуют 28 ноября.

Состав сборной Белоруссии:

мужчины — Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский.

женщины — Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена Кручинкина, Ирина Кручинкина.