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Белоруссия объявила состав на первый этап Кубка мира

10:56

Сборная Белоруссии по биатлону объявила состав на первый этап Кубка мира Контиолахти (Финляндия). Соревнования стартуют 28 ноября.

Состав сборной Белоруссии:

мужчины — Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский.

женщины — Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена Кручинкина, Ирина Кручинкина.

Дополнительная информация:

http://biathlon.by/

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