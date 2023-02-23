Бажин выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России

Биатлонист Кирилл Бажин выиграл индивидуальную гонку на 20 км на чемпионате России в Ижевске.

Спортсмен показал время 53 минуты и 14 секунд, не допустив ни одного промаха.

Вторым пришел Ильназ Мухамедзянов +58,3 при трех промахах. Третье место у Антона Смольского — +1,37,4 при четырех промахах.

Лыжные гонки

Чемпионат России

Ижевск

Мужчины, Индивидуальная гонка

1. Кирилл Бажин (Россия) — 53.14,0 (0)

2. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 58,3 (3)

3. Антон Смольский (Беларусь) — 1.37,4 (4)

4. Карим Халили (Россия) — 1.38,7 (3)

5. Евгений Емерхонов (Россия) — 1.54,0 (2)

6. Эдуард Латыпов (Россия) — 2.15,8 (4)

7. Даниил Серохвостов (Россия) — 2.17,3 (4)

8. Василий Томшин (Россия) — 2.46,0 (2)

9. Петр Пащенко (Россия) — 2.48,6 (2)

10. Илья Авсеенко (Беларусь) — 2.57,9 (2)