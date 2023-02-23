Кирилл Бажин: «Больше переживал по поводу лыж, поэтому легче относился к стрельбе»

Кирилл Бажин прокомментировал свою победу в индивидуальной гонке на чемпионате России по биатлону в Ижевске.

Спортсмен пробежал дистанцию в 20 км за 53 минуты и 14 секунд, он не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

— Как удалось сделать нули?

— Ветровая обстановка позволяла, тренер Михаил Викторович Шашилов давал правильные подсказки на пристрелке. Очень грамотно сказал, за чем и как следить. Все секреты не буду раскрывать. Получилось сработать.

— Почему такие большие отставания в этой гонке?

— Я чуть-чуть с лыжами пролетел. Благодарен ребятам, которые мне помогли, потолкали меня со спуска немного. Когда откатывали, было две пары — одна похолоднее, другая потеплее. Взяли похолоднее, но чуть-чуть прогадали. Посередине трассы лыжи просто встали. Спуски здесь длинные с выкатом. Очень много на них стал проигрывать.

— Как часто стреляешь четыре нуля?

— В индивидуалке — в первый раз. А так — в третий раз в карьере. Часто в индивидуальных гонках делал три нуля, а на последнем рубеже ошибался. Но сейчас по психологии было не до стрельбы. Больше по поводу лыж переживал. Поэтому чуть полегче относился к стрельбе, — сказал Бажин.

Следующая гонка у мужчин на чемпионате России по биатлону — суперперсьют — пройдет 25 февраля и начнется в 11.10 (мск).