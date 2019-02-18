Багаж сборной России не прилетел в Москву из Италии, сообщает официальный Твиттер национальной команды.
Российская команда проводила сбор перед чемпионатом Европы в Италии, после которого отправилась в Москву с пересадкой в Мюнхене. Оттуда российские спортсмены должны отправиться в Белоруссию на чемпионат Европы. Соревнования пройдут в Раубичах с 20 по 24 февраля.
- Когда багаж не прилетел, и ты опаздываешь на рейс, - поделился впечатлениями от ситуации в своем Инстаграме российский биатлонист Максим Цветков.
Багаж российских биатлонистов не прилетел в Москву по пути на чемпионат Европы в Минскhttps://t.co/2i2Z6DvaX3– Сборная России (@biathlonrus_new) 18 февраля 2019 г.
Дополнительная информация
https://twitter.com/biathlonrus_new/status/1097530230053457920
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