Латыпов рассказал, как отреагировал на отстранение российских биатлонистов от международных стартов

Эдуард Латыпов рассказал о том, как воспринял решение не допускать российских спортсменов к участию в заключительных международных соревнованиях сезона.

«Я про это уже не думаю, я на Кубке России, поэтому хочу показать свою силу здесь, отработать на максимуме. Если бы все было нормально, то в Кубке мира я хотел бы бороться за топ-10, такие планы были, но теперь они уже иные.



Когда сказали об отстранении — распланировали дальнейшие свои действия, куда поедем и где будем соревноваться, уехали на сбор. Обидно, что не получилось добегать международный сезон, но он все равно продолжается здесь, в России. Сейчас уже ничего не поменяешь — бегаем здесь с топовыми спортсменами», — приводит ТАСС слова Латыпова.

Российские и белорусские биатлонисты были отстранены от заключительных международных соревнований сезона-2021/22 из-за ситуации на Украине.