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Сегодня, 11:13

Латыпов рассказал, как отреагировал на отстранение российских биатлонистов от международных стартов

Иван Торопцев
Корреспондент

Эдуард Латыпов рассказал о том, как воспринял решение не допускать российских спортсменов к участию в заключительных международных соревнованиях сезона.

«Я про это уже не думаю, я на Кубке России, поэтому хочу показать свою силу здесь, отработать на максимуме. Если бы все было нормально, то в Кубке мира я хотел бы бороться за топ-10, такие планы были, но теперь они уже иные.

Когда сказали об отстранении — распланировали дальнейшие свои действия, куда поедем и где будем соревноваться, уехали на сбор. Обидно, что не получилось добегать международный сезон, но он все равно продолжается здесь, в России. Сейчас уже ничего не поменяешь — бегаем здесь с топовыми спортсменами», — приводит ТАСС слова Латыпова.

Российские и белорусские биатлонисты были отстранены от заключительных международных соревнований сезона-2021/22 из-за ситуации на Украине.

Источник: https://tass.ru/sport/14049087
Биатлон
Сборная России по биатлону
Эдуард Латыпов
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