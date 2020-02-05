Бабиков и Казакевич выиграли спринт на Кубке России

На Кубке России по биатлону в Перекопе (Кировская область) состоялись спринтерские гонки.

У мужчин в гонке на 10 км победил Антон Бабиков. Он преодолел дистанцию за 26 минут и 32,8 секунды. Вторым стал Евгений Идинов (+51,9), третьим — Максим Макаров (+1.16,9). Все призеры ни разу не промахнулись.

У женщин на дистанции 7,5 км лучшей стала Ирина Казакевич (25.27,0, 0+1). Также с одним промахом второй стала Тамара Воронина (+23,3, 1+0). На третьей позиции Ольга Мощенкова (+34,1, 0+1).