Антон Шипулин: "Душой я всегда болею за Йоханнеса Бе, но больше за Логинова!"

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете и бывший биатлонист Антон Шипулин в эфире "Первого канала" признался, что душой болеет за Йоханнеса Бе. 25-летний норвежец занял первое место в спринтерской гонке на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

Шипулин также отметил, что больше симпатизирует россиянину Александру Логинову, потому что он "наш". Логинов завоевал серебряную медаль в спринте на ЧМ.

– Когда я бегал, то больше всех общался с Йоханнесом. Душой я всегда болею за него, но больше за Александра. Он наш! – сказал Шипулин в эфире "Первого канала".

Шведский этап ЧМ в Эстерсунде проходит с 7 по 17 марта.

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