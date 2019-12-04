Антон Бабиков: «Знаю, что скорость есть, но пока штормит»

Российский биатлонист Антон Бабиков оценил свое выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Он не допустил ни одного промаха на огневом рубеже, но уступил победителю более трех с половиной минут.

— Ответственность в любой гонке высокая, — рассказал Бабиков в интервью «Матч ТВ». — Но не было цели всех удивить. Нужно проблемы решать постепенно, минимизировать ошибки.

Трасса очень сложная. Выезде думаешь, как грамотно пройти, не упасть и правильно разложиться по трассе.

Хотелось, чтобы первые номера поскорее все ушли с трассы. Когда все ушли, то кондиции стали более приемлемые. Но состояние пока не оптимальное. Нужно искать свой темп. Знаю, что скорость есть, но пока штормит.