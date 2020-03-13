Анфиса Резцова: «Фуркад может открыть фирму, продавать что-нибудь»

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова удивилась решению французского биатлониста Мартена Фуркада завершить карьеру, поскольку была уверена, что он выступит на Олимпийских играх 2022 года.

31-летний француз объявил о завершении карьеры в пятницу, накануне заключительного международного старта нынешнего сезона — гонки преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

— Честно говоря, я не в курсе его личных дел, контрактов со спонсорами, поэтому для меня эта новость стала полной неожиданностью, — цитирует ТАСС Резцову. — Я все-таки думала, что он добегает до Олимпиады. Тем более что появился маленький Бё, который вдруг начал его обыгрывать, это должно было его обозлить и настроить на борьбу на следующие два года, что остались до Игр. Видимо, не хватило силы воли.

Но я все равно считаю его великим спортсменом. Дай бог ему здоровья и семейного благополучия. Теперь он сможет чаще быть с детьми, побыть папой. За время карьеры он заработал достаточно, и, если понадобится, всегда может открыть фирму, продавать что-нибудь под своим именем.