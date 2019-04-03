Анатолий Хованцев: "Ждали, что Логинов будет бороться за десятку"

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что его приятно удивила скорость Александра Логинова по ходу сезона. Он признался, что сначала ожидал от 27-летнего россиянина борьбы за десятку.

- Если говорить о хорошем, то это был первый этап Кубка мира, когда женская команда оказалась на втором месте в общем зачете, - приводит слова Хованцева РИА Новости. - Команда вышла на такой уровень, которого давно не было. Вот это, если честно, был сюрприз. Потому что девочки, которые отобрались в сборную, за исключением Екатерины Юрловой-Перхт и Ирины Старых, на этапах Кубка мира не выступали. И когда они всем составом пошли так, что все были в двадцатке, это был сюрприз.

Если говорить про ребят, то от Александра Логинова мы ждали, что он будет бороться за десятку. Он и сам про это говорил. Но когда начались этапы, мы поняли, что по скорости он очень хорош. При том, что подготовка не была форсированной, а это означало, что скорость будет держаться или даже расти. Это тоже приятно удивило.

Напомним, Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира. Он завоевал две медали на чемпионате мира в шведском Эстерсунде: серебро в спринте и бронзу в мужской эстафете.

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