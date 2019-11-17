Анатолий Хованцев: «Верим в Логинова, Гараничева и Малышко»

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев в интервью «Тюменской арене» рассказал про состав команды на первые этапы Кубка мира.

На первый этап Кубка мира по биатлону в Швецию в составе сборной России отправятся 13 спортсменов. Еще 14 атлетов по итогам контрольных стартов в тюменском Центре «Жемчужина Сибири» включены для участия в Кубке IBU.

— Анастасия Гореева из Московской области уверенно вошла в состав на Кубок IBU.

— Я ее хорошо знаю еще с прошлого сезона, когда она была в юниорской команде. Настя явно прогрессирует. И на отборе, что интересно, сумела ходом достойно бороться со многими опытными спортсменками. Для 20-летней биатлонистки это непросто.

— Еще один молодой талант — тюменец Андрей Вьюхин — тоже поедет на Кубок IBU.

— У него однозначно есть прогресс в стрельбе. Нет больше этих лихих 5-6 промахов. К Андрею должна прийти уверенность, что он может справляться на огневых рубежах и на ответственных соревнованиях. Что касается хода, пока рано говорить, что Вьюхин вышел на свой привычный высокий уровень. Но до старта сезона как раз этот компонент у Андрея мы будем подтягивать.

— Команда на Кубке IBU будет довольно молодой.

— И при этом, как мы считаем, высокого уровня. Радует, что наша молодёжь — Вьюхин, Карим Халили, Евгений Сидоров — уже сейчас в плане скорости не так много проигрывают основе. Думаем, они смогут решать поставленные перед ними задачи на Кубке IBU.

— На первый этап Кубка мира ожидания серьезные? Ждете медалей?

— Конечно, мы готовимся для того, чтобы стремиться попасть в призеры. Я уже говорил, что в Эстерсунде будет немало эстафет. Возлагаем на них особые надежды. Плюс в личных стартах верим в Логинова, Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко.

