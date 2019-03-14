Анатолий Хованцев: "В большой эстафете наши шансы выше"

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал выступление команды в сингл-миксте, в котором Евгения Павлова и Матвей Елисеев заняли шестое место. По словам специалиста, в субботних эстафетах наши шансы на медаль выше, передает из Эстерсунда спецкор "СЭ" Владимир Иванов.

- Не жалеете, что выбрали именно такой состав?

- По Павловой все сделано правильно. Если бы она не начала вставать раньше времени, а потом снова ложиться, чтобы добивать мишень, было бы минус 15 секунд. Три дополнительных патрона на стойке – еще 25-30 секунд. Без этих ошибок можно было претендовать на медаль. На финиш Елисеева немного не хватило, но я сам говорил ему на максимальных скоростях проходить последний этап. Нужно было рисковать.

Выбор такого состава объясним. Логинову с Гараничевым еще масс-старт бежать, там мы рассчитываем на хорошие результаты. Та же история по Юрловой. Тем более что на большой эстафете у нас шансы выше. Павловой тоже бежать масс-старт, но она пропускала индивидуальную гонку.



Все о чемпионате мира-2019 по биатлону: новости и обзоры // расписание и результаты гонок, онлайн-трансляции и медальный зачет // видеотрансляции ЧМ-2019 в прямом эфире