Анатолий Хованцев: "Про Гараничева я уже все сказал"

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев надеется, что ситуация с лишним штрафным кругом в гонке преследования на чемпионате мира не станет для биатлониста Евгения Гараничева психологическим ударом.

- Действительно, в четырех гонках нам не хватило удачи, - приводят "Известия" слова Хованцева. - В целом ребята показали достойный ход и хорошую стрельбу, но смазывали концовку. Особенно обидно за Катю Юрлову, допустившую совсем не обязательный промах на стойке. Так бы она была на подиуме. Про Гараничева я уже все сказал. Надеюсь, оплошность не будет для него сильным психологическим ударом и он продолжит хорошо выступать на этом ЧМ.

Дай бог, чтобы это была не последняя медаль Логинова на этом ЧМ. Он в хорошей форме, даже несмотря на не самый удачный результат в гонке преследования (14-е место). Главное, чтобы Сашу не подводила стрельба.

"Цирк какой-то!" Хованцев - о лишнем штраном круге Гараничева

Все о чемпионате мира-2019 по биатлону: новости и обзоры // Расписание и результаты гонок, онлайн-трансляции и медальный зачет