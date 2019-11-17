Анатолий Хованцев: «По Стрельцову и Латыпову вопрос решился мирно»

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев рассказал про состав команды на первые этапы Кубка мира.

На первый этап Кубка мира по биатлону в Швецию в составе сборной России отправятся 13 спортсменов. Еще 14 атлетов по итогам контрольных стартов в тюменском Центре «Жемчужина Сибири» включены для участия в Кубке IBU.

— С парнями мы определились быстрее, кому куда ехать. Потому что они выступили более ровно, — цитирует Хованцева asnta.ru. — Почти не было такого, что кто-то в первый день оказался в конце, а во второй — в числе лучших или наоборот, — подчеркнул Хованцев. — Что касается женщин, при определении состава учитывался тот факт, что на первом этапе Кубка мира будет много эстафет. Это — важные очки для возвращения максимальной квоты.

— Тюменку Ирину Старых взяли ещё и поэтому?

— Конечно. Она и в прошлом сезоне показала, что является надёжным эстафетным бойцом.

— У мужчин сложным было решение взять на Кубок мира не Кирилла Стрельцова из Московской области. а набравшего меньше очков на отборе башкирского атлета Эдуарда Латыпова?

— Нет, больших дебатов не было. Вопрос решался безболезненно и мирно. Во-первых, сам Кирилл сказал, что да, сначала лучше поехать на Кубок IBU. Плюс оттуда после Нового года, в случае успешного выступления есть хорошие шансы попасть на Кубок мира. Это у нас заложено в критериях. А Латыпов был лидером по ходу в обеих отборочных гонках в Тюмени. В первом спринте он долго простоял на «стойке», возможно, стресс из-за первого старта. Во второй гонке Эдуард чувствовал себя уже увереннее.

— Всех сейчас волнует состояние лидера сборной, тюменца Александра Логинова.

— Мы тоже переживаем из-за его проблем с локтем. Конечно, все делается для быстрейшего восстановления Логинова. Время еще есть.



