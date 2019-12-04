Анатолий Хованцев: «Нужно перебирать десятки, если не сотни пар лыж»

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев рассказал, то необходимо лидеру команды Александру Логинову для победы в общем зачете Кубка мира.

— Александр реально может конкурировать с Бе и любыми другими биатлонистами и бороться за первое место в общем зачете Кубка мира, — цитирует Хованцева rusbiathlon.ru. - Чтобы добиться успеха в этой задаче, нужен комплекс слагаемых успеха, это и мотивация, и качественные условия тренировок, патроны, отдых, удача, и правильное питание, и что очень важно лыжи. Если у нас были бы лыжи как, к примеру, у норвежцев, то успеха в этой задаче было бы добиться значительно проще.

— Неужели у биатлониста, идущего вторым по итогам прошлого сезона в мире, до сих пор есть проблемы с лыжами?

— Условия в которых проходят соревнования различные — это разная температура воздуха, влажность и, соответственно, структура снега. Под какие-то условия у нас есть лыжные пары, под какие-то нет таких лыж, с которыми мы можем на равных конкурировать с лучшими спортсменами КМ. Например, в прошлом сезоне те лыжи, которые получили сборники, лучшими не были... Александр в прошлом сезоне в некоторых гонках бегал на лыжах и Малышко, и Мироновой, и других ребят.

Нельзя просто взять и купить самую последнюю модель современных лыж, это не решит проблему. Нужно перебирать десятки, если не сотни пар лыж, тестировать каждую пару в различных условиях и выбирать из них лучшую. Этот процесс требует много времени и значительных финансовых затрат. Например, Бьорндалену спонсор, знаменитый производитель лыж, выделял перед сезоном 200 пар самых современных лыж на тот момент и он вместе с сервисерами отбирал из них самые лучшие.