Анастасия Меркушина: "Я была в шоке от своей стрельбы"

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина после финиша эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения) отметила, что у нее была паника от того, что команда борется за третье место. По словам спортсменки, она не ожидала, что сможет показать на огневом рубеже безукоризненную стрельбу.
- У меня была паника, когда поняла, что мы реально боремся за третье место, – сказала Меркушина во флеш-интервью. – Испытывала мандраж. А когда увидела, что не проигрываю Лауре Дальмайер, стало очень страшно. Я была просто в шоке от своей стрельбы. Не ожидала такого хорошего результата. Но выше головы не прыгнешь. Надо было просто сделать свою работу. Очень счастлива, сейчас просто нет слов.
Сборная Украины финишировала на третьем месте. Вторыми стали представительницы Франции. Победа в эстафете досталась команде Германии.
ухтышъ
Молодец!!! Украинки порадовали особенно твоим выступлением!!!
10:07
Don Miguel
Очень много и очень красивых девочек выпрыгивали с IBU прямо на пьедестал. Даже у нас такое было. Увы, потом остаются единицы. Но губастый потом вопит о величии тренеров. А там всего одна из ... 20-ти. У нас столько нет, статистика, аднака... Насчет его истерики с Кайшевой..... Ой, мне очень хочется, чтобы дама себя проявила. До сих пор у нее не получалось. Удачи!
20:45 11 декабря
maximalist
Вот он - ставленник пихлера. Это Спорт Экспресс. 23:17 18 марта 2014 | БИАТЛОН Вольфганг Пихлер: "Касперович достоин возглавить женскую сборную" Старший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер после отказа продолжить работу с командой назвал наиболее достойного кандидата на этот пост. По словам немецкого специалиста, его место должен занять Александр Касперович. – Наиболее достойным кандидатом на пост старшего тренера женской сборной России считаю Александра Касперовича, – передает "Весь спорт" слова Пихлера. – Я считаю, что этот тренер является большим профессионалом своего дела, и это выражается во всем. Он очень гибок во взглядах, компромиссен и всегда готов уделить внимание чужой точке зрения. При этом у Касперовича большой опыт, собственный подход к организации работы и всегда твердая позиция. Это специалист, готовый предложить собственную программу работы, но при этом, не следующий слепым убеждениям, не конфликтный и готовый к взаимодействию с разными людьми, учитывая их взгляды и потребности. Я не скрываю своего мнения, но это сугубо мой индивидуальный взгляд.
19:39 11 декабря
Slim Taller
Впечатлила.Наверняка,будущий лидер сборной Украины.
18:34 11 декабря
Andre_Saratov
Молодец!
18:18 11 декабря