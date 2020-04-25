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Александр Тихонов стал прадедом

23:43
Александр Тихонов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Александр Тихонов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов впервые стал прадедушкой.

«Дай бог всем в добром здравии дожить до правнуков, как мы с Александром Медведем, с которым у нас на двоих 7 золотых олимпийских медалей и 18 золотых медалей чемпионатов мира. Сегодня утром, 25 апреля, я стал прадедом», — написано на официальном сайте 73-летнего Тихонова.

Александр Тихонов является одиннадцатикратным чемпионом мира и пятнадцатикратным чемпионом СССР.

Дополнительная информация:

http://alexander-tikhonov.com/news/news/?id=3460

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