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Александр Логинов: «Стараемся бороться за медали. Не хочется думать о пессимизме»

17:55
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Россиянин Александр Логинов подвел итоги своего выступления на первом этапе смешанной эстафеты этапе Кубка мира в словенском Поклюке.

— Я думаю, что для меня сегодня очень тяжело сложилась гонка, — сказал Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ». — С первых метров хотел выжать из себя все, ноги немного не работали, сказалась на стрельбе стоя. Плохие результаты давят? Даже не думаю об этом. Мы стараемся показать максимальные результаты, стараемся бороться за медали. Не хочется думать о пессимизме.

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