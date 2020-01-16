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Александр Логинов: «Лыжи работали нормально»

17:12
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Россиянин Александр Логинов оценил свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

— Нужно все проанализировать, скорость посмотреть, — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ». — Очень неудобная, видимо, для меня равнина, мне тяжело отрабатывать этот отрезок. Нужно пытаться добавлять. На подъеме сложно бороться. Жаль, что такой проигрыш получился.

В чем причина? Здесь смесь нехватки техники, нехватки практики, может, какой-то. Лыжи работали нормально.

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