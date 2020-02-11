23-летняя биатлонистка Бегю объявила о завершении карьеры
12:55
Француженка Миртиль Бегю в своем официальном Instagram сообщила об окончании спортивной карьеры.
— Счастливая, без сожалений, наполненная воспоминаниями и проектами, вот как я всегда мечтала бросить биатлон, — написала 23-летняя спортсменка. — Хочу жить своей лучшей жизнью. Теперь я мечтаю работать с лошадьми, путешествовать и жить свободно.
Моя биатлонистская карьера была идеальной: наполненной усилиями, неудачами, успехами, сюрпризами, приятными встречами, обменом и эмоциями.
Бегю в числе прочего была чемпионкой мира среди юниорок, а также серебряным призером молодежного чемпионата мира и юниорского чемпионата Европы.
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