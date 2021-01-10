Аллилуйя! Героизм Мироновой и Латыпова принес России первую медаль за 11 месяцев

Ужасающая антирекордная серия сборной без наград закончилась невероятным триумфом.

Кубок мира. Смешанная эстафета

1. Россия (Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — 01:08.21,7 (0 шт. кругов + 7 доп. патронов)

2. Норвегия (Ингрид Таннреволь, Марта Ольсбу Ройселанн, Йоханнес Дале, Штурла Легрейд) — отставание 0,7 (0 + 7)

3. Франция (Анаис Шевалье-Буше, Жюстин Бреза-Буше, Фабьен Клод, Кантен Фийон Майе) — 12,1 (0 + 6

С чего начинается практически любой текст о биатлоне последние несколько месяцев? Пишем про проблемы со стрельбой, сложности с ходом, обсуждаем позитив и негатив, считаем шансы на успех. Результаты были разные, как и эмоции от гонок, но результат всегда один и тот же — количество гонок вне пьедестала для сборной России неуклонно росло с каждым этапом. Перед смешанной эстафетой виртуальный калькулятор безмедальных гонок остановился на цифре 43, а в таких эстафетах последний раз мы были в тройке и вовсе четыре года назад...

Дмитрий Губерниев пытался превратить все это в шутку, обещая съесть свой ботинок, а биатлонистам подарить 100 тысяч рублей за счет телеканала за первую медаль, но сама ситуация реально удручала. Биатлон, некогда самый популярный зимний спорт в стране за последнее время перешел из стадии шуток над собой в полную апатию — рейтинги и интерес аудитории неуклонно падали следом за очередной неудачей.

Этап в Оберхофе начал дарить надежды: крепкие результаты Александра Логинова, несмотря на личные проблемы, четвертое место Светланы Мироновой в гонке преследования. О беспросветной тьме речь уже не шла, но и всерьез мечтать о медалях, а тем более о победах было тяжело. Наши ожидания — прежде всего наши проблемы. И никто не хотел тешить себя ложными надеждами, чтобы потом в очередной раз не обжигаться.

Мало кто на что-то надеялся и в сегодняшней эстафете. Особенно после первого круга от Ульяны Кайшевой — два доппатрона, слабый ход, место в третьем десятке за Японией и Польшей. И никто не удивился такому результату — настолько мы привыкли к провалам, что они даже перестали вызывать никаких эмоций. Снова упущенные возможности, снова локальные успехи и борьба за кубковые очки, за цветы, за все что угодно, кроме главного в спорте — медалей.

This concludes the first Mixed Relay of the season — and the first-ever Mixed Relay in Oberhof. What a thrilling competition! ? #OBE21



??? @russianbiathlon

??? @NSSF_Biathlon

??? @FedFranceSki https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/9vTL4di09D — IBU World Cup (@IBU_WC) January 10, 2021

Главный герой — Светлана Миронова

Скажи кто-то нам тогда, что Россия в итоге выиграет эту гонку — этому человеку вызвали бы скорую. Удручающе гонка шла вплоть до второй стрельбы Ульяны, на которой она хоть и допустила один промах, но серьезно поработала над скоростью стрельбы и сократила разрыв от лидеров. А после «стойки» Кайшева включила крейсерскую скорость и выдала свой максимум за последние месяцы. Восьмое промежуточное место с разрывом от лидера меньше чем в полминуты — неплохой задел для борьбы за тройку.

Но настоящий прорыв, который полностью поменял расклады на трассе — невероятный перфоманс от Светланы Мироновой. Она не стала форсировать ходом и сделала ставку на спокойную стрельбу, которая сработала — на первом рубеже она отработала практически идеально.

«Сегодня я для себя решила пойти в своем темпе, — рассказала затем в эфире «Матч ТВ» Миронова. — Раньше, бывало, так, что я бросалась сразу со старта и загонялась, потом стрельба не очень хорошей шла. Сегодня в своем темпе контролировала ход, работала на стрельбу, а потом уже в последний круг бросилась в гонку».

На стойке Светлана тоже сдюжила и уходила со стадиона уже в тройке. Но затем Миронова выдала и вовсе нечто невероятное, резко ускорившись и вообще без проблем разобравшись с Жюстин Бреза и Денис Херманн.

Well, that was pretty exciting wasn't it? ? We're wrapping up the Mixed Relay with the ceremony for the Top 3 teams — but we'll be back later with the Single Mixed Relay. ?https://t.co/bk5aBBso9Q #OBE21 pic.twitter.com/s712QndQxr — IBU World Cup (@IBU_WC) January 10, 2021

Исход гонки решил перевод Логинова на третий этап

Третьим на этап вышел Александр Логинов. Тренеры сборной учли либо психологическую неустойчивость Александра, либо же личную просьбу спортсмена на фоне трагедии в его семье (сегодня стало известно, что ранее у Логинова умер отец). Так или иначе, россияне пошли на неожиданный шаг, отказавшись от Александра в роли финишера. И рокировка сработала. На Логинове не было не было дикого давления на результат. Ему дали показать свой уровень. А класс у Логинова все же высокий. И даже несмотря на небольшие проблемы со стрельбой ходом Александр все отыгрывал и принес Эдуарду Латыпову первое место даже с небольшим отрывом.

А вот за Латыпова, если честно, было страшно. Для него настал час икс — либо он принесет сборной долгожданную победу, либо же не справится с эмоциями и подставит всю команду. По началу Эдуард шел аккуратно, не спешил и в стиле Мироновой сконцентрировался на стрельбе. Лежа, он отработал даже лучше Светланы — не только чисто из пяти патронов закрыл все мишени, но еще и показал отличную скорострельность.

Такой итог на рубеже окрылил Латыпова и открыл в нем скрытые резервы — на второй круг он побежал уже совсем с другими эмоциями, нежели в начале своего этапа. Ушел страх провала, Латыпов почувствовал весь историзм момента и побежал за «золотом». Эта бравада чуть и не подкосила Эдуарда. Очевидно, что после такого прохода ему не хватило концентрации на стойке, с которой у Латыпова и так не все круто. Два промаха, долгая стрельба при идеальном французе и норвежце, который отработал с одним доппатроном заметно быстрее. Приятно, что самоустранились заходом на круг немцы, но вот о борьбе за первое место говорить в тот момент было тяжело.

Финиш Латыпова — это желание, помноженное на характер

Но жизнь — лучший драматург. Если России и суждено было когда-нибудь победить в биатлоне, то именно так. Создавать самим себе сложности, чтобы героически их преодолевать — не в этом ли сила нашего спорта? Так и Латыпов после оплеухи на рубеже не сдался, не развалился и не смирился с бронзой, которая, учитывая все сложности нашего биатлона также была бы огромным успехом. Он пошел ва-банк и решил играть до конца.

И пусть по технике лыжного хода Кантен Фийон-Майе и Струла Легрейд выглядят предпочтительнее, зато по эмоциям, по желанию, по напору Латыпов был на голову сильнее оппонентов. Поэтому уже в момент захода на финальный подъем было ясно — эту гонку Эдуард уже никому не отдаст. До сих пор не ясно как он нашел в себе столько сил, но, кроме как чудом, объяснить спурт Латыпова решительно невозможно. Гуляй, Россия! Сегодня наши биатлонисты действительно подарили всем праздник, напомнив за что мы вообще любим этот вид спорта. Хочется только надеяться, что это была не разовая акция и следующую медаль нам не придется ждать целый год.