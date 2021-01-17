Француженка Симон выиграла женский масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе, Миронова — 11-я
Француженка Жюли Симон выиграла женский масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). В упорной борьбе она опередила немку Франциску Пройсс.
Третьей к финишу пришла шведка Ханна Эберг.
Россиянка Светлана Миронова могла претендовать на медаль, но неудачно отстрелялась на последнем огневом рубеже, допустив два промаха, и стала на финише только 11-й.
Биатлон
Оберхоф (Германия)
Кубок мира
Женщины
Масс-старт
12,5 км
1. Жюли Симон (Франция) — 40.11,1 (3 шт. круга)
2. Франциска Пройсс (Германия) — отставание 3,9 (2)
3. Ханна Эберг (Швеция) — 11,7 (3)
4. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 13,0 (2)
5. Мона Брорссон (Швеция) — 14,9 (1)
6. Доротея Вирер (Италия) — 28,8 (2)
11. Светлана Миронова (Россия) — 33,3 (4)
19. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.18,9 (3)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю