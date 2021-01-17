Француженка Жюли Симон выиграла женский масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). В упорной борьбе она опередила немку Франциску Пройсс.

Третьей к финишу пришла шведка Ханна Эберг.

Россиянка Светлана Миронова могла претендовать на медаль, но неудачно отстрелялась на последнем огневом рубеже, допустив два промаха, и стала на финише только 11-й.

Биатлон

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Женщины

Масс-старт

12,5 км

1. Жюли Симон (Франция) — 40.11,1 (3 шт. круга)

2. Франциска Пройсс (Германия) — отставание 3,9 (2)

3. Ханна Эберг (Швеция) — 11,7 (3)

4. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 13,0 (2)

5. Мона Брорссон (Швеция) — 14,9 (1)

6. Доротея Вирер (Италия) — 28,8 (2)

11. Светлана Миронова (Россия) — 33,3 (4)

19. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.18,9 (3)