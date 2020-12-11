Женская сборная России осталась на пятом месте в Кубке наций после спринта в Хохфильцене
15:06
Женская сборная России продолжает занимать пятое место в Кубке наций после спринта в Хохфильцене. Победу в гонке одержала Динара Алимбекова, лучшей среди россиянок стала Ульяна Кайшева, занявшая 18-е место с одним кругом штрафа.
У России на данный момент 1 753 очка, у Швеции, которая на первом месте, — 2 099.
Кубок наций (ж)
1 (1). Швеция — 2099 (+370)
2 (2). Франция — 1915 (+356)
3 (3). Германия — 1884 (+386)
4 (4). Норвегия — 1862 (+425)
5 (5). Россия — 1753 (+351)
6 (6). Австрия — 1665 (+330)
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