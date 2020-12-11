Женская сборная России осталась на пятом месте в Кубке наций после спринта в Хохфильцене

Женская сборная России продолжает занимать пятое место в Кубке наций после спринта в Хохфильцене. Победу в гонке одержала Динара Алимбекова, лучшей среди россиянок стала Ульяна Кайшева, занявшая 18-е место с одним кругом штрафа.

У России на данный момент 1 753 очка, у Швеции, которая на первом месте, — 2 099.

Кубок наций (ж)

1 (1). Швеция — 2099 (+370)

2 (2). Франция — 1915 (+356)

3 (3). Германия — 1884 (+386)

4 (4). Норвегия — 1862 (+425)

5 (5). Россия — 1753 (+351)

6 (6). Австрия — 1665 (+330)