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14 марта, 22:17

Виттоцци победила в заключительной спринтерской гонке Кубка мира по биатлону

Алина Савинова
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Лиза Виттоцци.
Фото Reuters

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци выиграла спринтерскую гонку на 9-м этапе Кубка мира в Кенморе.

Спортсменка на дистанции 7,5 км показала время 19 минут 38,2 секунды, не допустив ни одного промаха.

Второй стала француженка Лу Жанмонно с отставанием 5,5 секунды. Третье место заняла Лена Хекки из Швейцарии (+ 8,6 секунды). Обе биатлонистки также не допустили ни одного промаха на огневых рубежах.

Кубок мира по биатлону-2023/24

9-й этап. Кэнмор (Канада)

Женщины. Спринт

1. Лиза Виттоцци (Италия) — 19.38,2 (0)

2. Лу Жанмонно (Франция) — 5,5 (0)

3. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) — 8,6 (0)

Биатлон
Лиза Виттоцци
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Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
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