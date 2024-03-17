Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Кэнморе

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону-2023/24 в Кэнморе (Канада).

Спортсмен прошел дистанцию в 12,5 километра за 34 минуты и 38 секунд, допустив 3 промаха на четырех огневых рубежах.

Второе место занял швед Себастьян Самуэльссон (отставание +11,2 секунды, 1 промах), на третьей строчке — француз Эрик Перро (+11,6, 1).

Следующая гонка на этапе в Кэнморе у мужчин пройдет в ночь с 17 на 18 марта. 18 марта в 00.20 по московскому времени стартует масс-старт.