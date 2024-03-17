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17 марта, 01:10

Йоханнес Бе досрочно завоевал Большой хрустальный глобус

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Йоханнес Бе.
Фото Reuters

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе досрочно выиграл Большой хрустальный глобус в сезоне-2023/24.

Спортсмен выиграл гонку преследования на заключительном этапе нынешнего сезона в Кэнморе и лишил своего брата Тарьея Бе математических шансов первое место в личном зачете.

Йоханнес Бе завоевал Большой хрустальный глобус за одну гонку до конца сезона-2023/24 — 18 марта в 00.20 по московскому времени состоится масс-старт.

Йоханнес Бе выиграл Кубок мира в пятый раз в карьере и во второй раз подряд. Он опередил по этому показателю француза Рафаэля Пуаре и немца Франка Ульриха. Рекорд по числу выигранных Кубков мира принадлежит Мартену Фуркаду (7), на втором месте — Оле-Эйнар Бьорндален (6).

Также норвежец выиграл зачет гонок преследования в сезоне-2023/24.

Биатлон

Кубок мира

Общий зачет

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 1172

2. Тарьей Бе (Норвегия) — 1035

3. Йоханнес Дале (Норвегия) — 874

Биатлон
Сборная Норвегии по биатлону
Йоханнес Бе
3
1
Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
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