Йоханнес Бе досрочно завоевал Большой хрустальный глобус

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе досрочно выиграл Большой хрустальный глобус в сезоне-2023/24.

Спортсмен выиграл гонку преследования на заключительном этапе нынешнего сезона в Кэнморе и лишил своего брата Тарьея Бе математических шансов первое место в личном зачете.

Йоханнес Бе завоевал Большой хрустальный глобус за одну гонку до конца сезона-2023/24 — 18 марта в 00.20 по московскому времени состоится масс-старт.

Йоханнес Бе выиграл Кубок мира в пятый раз в карьере и во второй раз подряд. Он опередил по этому показателю француза Рафаэля Пуаре и немца Франка Ульриха. Рекорд по числу выигранных Кубков мира принадлежит Мартену Фуркаду (7), на втором месте — Оле-Эйнар Бьорндален (6).

Также норвежец выиграл зачет гонок преследования в сезоне-2023/24.

Биатлон

Кубок мира

Общий зачет

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 1172

2. Тарьей Бе (Норвегия) — 1035

3. Йоханнес Дале (Норвегия) — 874