Йоханнес Бе победил в мужской гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место
Пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бе выиграл мужскую гонку преследования на седьмом этапе Кубка мира-2022/23 в чешском Нове-Место.
29-летний спортсмен преодолел дистанцию в 12,5 километра за 31 минуту и 25,1 секунды при двух промахах.
Второе место занял норвежец Тарьей Бе. Его отставание составило 34,6 секунды при одном промахе. Третьим стал швед Мартин Понсилуома (+1.11,0 и 5 промахов).
Биатлон. Кубок мира, 7-й этап (Нове-Место)
Мужская гонка преследования, 12,5 км
1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 31.25,1 (2)
2. Тарьей Бе (Норвегия) — +34,6 (1)
3. Мартин Понсилуома (Швеция) — +1.11,0 (5)
Новости