Ройселанн выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место

Норвежская биатлонистка Марта Ольсбу Ройселанн выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

Спортсменка прошла дистанцию в 10 км за 29 минут и 22,7 секунды, допустив 1 промах на 4 огневых рубежах. Вторую строчку заняла соотечественница Ройселанн, Ингрид Тандреволд (отставание +2,2 секунды, 1 промах), на третьем месте — француженка Анаис Шевалье-Буше (+15,3, 0).

В воскресенье, 5 марта состоятся заключительные гонки в рамках этапа в Нове-Место: смешанная эстафета и одиночная смешанная эстафета.