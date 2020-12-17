Йоханнес Бе остался лидером общего зачета Кубка мира, Логинов поднялся на 16-е место

Йоханнес Бе продолжает лидировать в общем зачете Кубка наций с 344 очками. На втором месте швед Себастьян Самуэльссон (286 очков), норвежец Йоханнес Дале — третий с 276 баллами. Победитель сегодняшнего спринта на четвертом этапе Кубка мира в Хохфильцене Штурла Легрейд поднялся на четвертое место — 275 очков.

Лучшим среди россиян остается Александр Логинов, который поднялся на 16-е место (149 очков).

Общий зачет (м)

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 344 (+48)

2 (2). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 286 (+40)

3 (4). Йоханнес Дале (Норвегия) — 276 (+54)

4 (5). Штурла Легрейд (Норвегия) — 275 (+60)

5 (3). Кантен Фийон Майе (Франция) — 273 (+36)

6 (6). Тарьей Бе (Норвегия) — 237 (+27)

16 (19). Александр Логинов (Россия) — 149 (+24)

24 (23). Матвей Елисеев (Россия) — 97 (+3)

27 (27). Эдуард Латыпов (Россия) — 89 (+11)

33 (39). Евгений Гараничев (Россия) — 67 (+28)

52 (54). Антон Бабиков (Россия) — 17 (+7)

60 (58). Семен Сучилов (Россия) — 5 (0)

63 (61). Петр Пащенко (Россия) — 4 (0)