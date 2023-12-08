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Сегодня, 17:16

Тарьей Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Норвежский биатлонист Тарьей Бе стал победителем спринта на втором этапе Кубка мира, который проходит в Хохфильцене (Австрия).

35-летний норвежец провел гонку без промахов и финишировал за 24 минуты и 37.5 секунды. Вторым стал его соотечественник Стурла Холм Легрейд (+4,9 секунды), который также ни разу не промахнулся. Третьим закончил швед Себастьян Самуэльссон (+10,0) с одним промахом.

Действующий победитель Кубка мира Йоханнес Бе с тремя промахами финишировал на 11-м месте (+47,1)

9 декабря мужчины проведут гонку преследования. Второй этап Кубка мира в Хохфильцене проходит с 8 по 10 декабря.

Кубок Мира

Второй этап. Хохфильцен (Австрия)

Спринт

Мужчины

1. Тарьей Бе (Норвегия) — 24.37,5 (0 промахов)

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) + 4,9 (0)

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) + 10,0 (1)

4. Мартин Понсилуома (Швеция) + 18,4 (1)

5. Йоханнес Дале (Норвегия) + 19,2 (2)

Биатлон
Йоханнес Дале
Мартин Понсилуома
Себастьян Самуэльссон
Тарьей Бе
Штурла Легрейд
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