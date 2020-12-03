Тренер сборной России не знает причин провального финиша Елисеева

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский высказался о выступлении биатлонистов в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти. Лучший из россиян Матвей Елисеев с нулем промахов занял 33-е место. Александр Логинов стал 34-м с тремя промахами, Эдуард Латыпов — 46-м с четырьмя.

— Я с Матвеем не разговаривал, не знаю, что с ним было, — сказал Каминский. — Обсудим, решим, что случилось. Может, второй круг был быстрее, чем нужно.

У Логинова перед стартом возникли проблемы со спиной. Доктор с ним работал, обезбаливал. С чем он ушел со старта, не знаю, я был на дистанции. Но у него восьмой ход, так что выглядел неплохо. У Латыпова — 11-й ход. Но биатлонист — это не просто быстрый гонщик, он еще и должен хорошо стрелять. Их стрельбой я недоволен.

Насчет ротации не могу пока сказать. Халили и Гараничев приедут, одного наверное отправим.