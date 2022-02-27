Тихонов предложил проводить отдельные соревнования по биатлону в России

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение Федерации Белоруссии вслед за Россией отказаться от участия в оставшихся этапах Кубка мира по биатлону из-за присвоения спортсменам стран нейтрального статуса.

«У нас достаточно своих комплексов, соревнований. Я думаю, мы можем все красиво устроить. А они еще придут на поклон: будут извинятся и выплачивать штрафные санкции. Наши поступили правильно. Занимайтесь спортом. Так, как проводила Кубки мира Россия, они никогда не смогут. За мою бытность мы построили 17 комплексов. Мы можем проводить у себя такие соревнования! Приглашать всех, кто захочет: белорусов, казахов. Не нужно опускать руки», — сказал Тихонов «СЭ».

26 февраля сообщалось, что сборная России по биатлону также не примет участия в оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU.

До конца сезона должны состояться еще три этапа Кубка мира: в Контиолахти (Финляндия, 3-6 марта), в Отепя (Эстония, 10-13 марта) и в Холменколлене (Норвегия, 17-20 марта).