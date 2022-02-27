Сборная Белоруссии вслед за Россией отказалась от участия в оставшихся этапах Кубка мира по биатлону
Белорусская федерация биатлона на официальном сайте сообщила, что они отказались от участия в оставшихся этапах Кубка мира по биатлону сезона-2021/22.
«Общественное объединение «Белорусская федерация биатлона» информирует о том, что национальная команда Белоруссии не примет дальнейшее участие в очередных этапах Кубка мира по биатлону сезона-2021/22», — говорится в сообщении на сайте организации.
26 февраля сообщалось, что сборная России по биатлону также не примет участия в оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU.
До конца сезона должны состояться еще три этапа Кубка мира: в Контиолахти (Финляндия, 3-6 марта), в Отепя (Эстония, 10-13 марта) и в Холменколлене (Норвегия, 17-20 марта).
Источник: https://biathlon.by/
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