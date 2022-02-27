Биатлон
Кубок мира
Новости
Календарь / результаты Зачет Статьи Онлайн
Главная
Биатлон
Кубок мира

Сегодня, 14:31

Сборная Белоруссии вслед за Россией отказалась от участия в оставшихся этапах Кубка мира по биатлону

Виктория Кравченко
Биатлонный сезон завершен и для Белоруссии.
Фото Global Look Press

Белорусская федерация биатлона на официальном сайте сообщила, что они отказались от участия в оставшихся этапах Кубка мира по биатлону сезона-2021/22.

«Общественное объединение «Белорусская федерация биатлона» информирует о том, что национальная команда Белоруссии не примет дальнейшее участие в очередных этапах Кубка мира по биатлону сезона-2021/22», — говорится в сообщении на сайте организации.

26 февраля сообщалось, что сборная России по биатлону также не примет участия в оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU.

До конца сезона должны состояться еще три этапа Кубка мира: в Контиолахти (Финляндия, 3-6 марта), в Отепя (Эстония, 10-13 марта) и в Холменколлене (Норвегия, 17-20 марта).

Источник: https://biathlon.by/
Сборная Белоруссии по биатлону
1
22
Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
Читайте также
У призера Олимпиады неприятности из-за флага России на перчатке. Это разгневало поляков
Шамиль Тарпищев: «Даниил Медведев интеллигент, отличник, он все просчитывает. А вот Андрея Рублева надо останавливать»
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

СБР подтвердил намерение оспорить решение о нейтральном статусе биатлонистов в CAS
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости