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Сегодня, 21:04

Немецкий биатлонист Лессер высказался о решении СБР не участвовать в этапах Кубка мира

Иван Шитик
Корреспондент

Немецкий биатлонист Эрик Лессер заявил, что в Союзе биатлонистов России (СБР) «решили сыграть роль пострадавших» после санкций Международного союза биатлонистов (IBU) против российских спортсменов.

«Мы как спортсмены должны быть вместе и показывать всем, каким должен быть мир. Грустно слышать, что в российской организации решили сыграть роль пострадавших и не участвовать в следующих трех этапах Кубка мира. Понятно, что все не могло продолжаться как ни в чем не бывало. Но это помогло бы нам показать, что мы едины и выступаем за мир», — приводит слова Лессера РИА «Новости» со ссылкой на Instagram спорстмена.

В СБР приняли решение не участвовать в заключительных этапах Кубка мира после ряда решений Международного союза биатлонистов (IBU).

В субботу, 26 февраля, IBU сообщил, что биатлонисты сборных России и Белоруссии будут выступать на этапах Кубка мира и Кубка IBU как нейтральные спортсмены из-за ситуации на Украине. Кроме того, биатлонисты из России и Белоруссии не будут получать очки на этапах Кубка мира в зачет Кубка наций, а на соревнованиях будут запрещены гимны, флаги и форма с символикой этих стран.

соревнованиях под эгидой IBU

Источник: https://rsport.ria.ru/20220227/lesser-1775419081.html
Сборная России по биатлону
Эрик Лессер
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