Старший тренер мужской сборной России извинился перед Логиновым

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский поделился эмоциями после победы россиян в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Ранее Каминский рассказал, что у биатлониста Александра Логинова умер отец.

«Как Логинову удалось собраться, надо спрашивать его, не меня. Я хочу сказать, что я вчера эту информацию огласил и виноват перед Сашей, он не хотел этого делать.

Мне показалось, что лучше сбросить эту ношу с него. Может быть, он даже на меня обиделся, не знаю. По крайней мере, я перед ним виноват.

На четвертом этапе у нас особого выбора не было. Потому что, понимая состояние Саши Логинова, мы решили его поберечь и снять немножко ответственность с него. Оставался только Эдуард Латыпов.

Что скажу скептикам? Я работаю в коллективе и считаю, что коллектив у нас очень боеспособный. Надеюсь, мы решим те задачи, который ставим перед собой», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».