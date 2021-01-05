Сборная России по биатлону прибыла в немецкий Оберхоф, где с 8 по 17 января пройдут два этапа Кубка мира, сообщает пресс-служба СБР.

Команда прибыла в следующем составе.

Женщины: Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Лариса Куклина, Наталья Гербулова и Екатерина Носкова.

Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Игорь Малиновский и Антон Бабиков.