Резцова считает успехом шестое место Елисеева в масс-старте

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала «СЭ» результаты мужского масс-старта на Кубке мира в Оберхофе (Германия).

— Конечно, для России результат Елисеева — успех. Немного не хватило Матвею. У него есть проблема — его не хватает на всю дистанцию. Финишный круг не может доработать до конца, к сожалению. Но все равно достойный результат.

По поводу Александра Логинова я ничего сказать не могу. Врачам виднее. Вдруг у него действительно серьезное недомогание. Точно сказать, что случилось у него, недомогание или какой-то хитрый ход, я не могу — персоналу виднее.

Матвей Елисеев занял шестое место по итогам масс-старта, Александр Логинов не принял участия в гонке из-за недомогания.

(Владимир Пушкарев)