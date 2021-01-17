Резцова считает успехом шестое место Елисеева в масс-старте
Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала «СЭ» результаты мужского масс-старта на Кубке мира в Оберхофе (Германия).
— Конечно, для России результат Елисеева — успех. Немного не хватило Матвею. У него есть проблема — его не хватает на всю дистанцию. Финишный круг не может доработать до конца, к сожалению. Но все равно достойный результат.
По поводу Александра Логинова я ничего сказать не могу. Врачам виднее. Вдруг у него действительно серьезное недомогание. Точно сказать, что случилось у него, недомогание или какой-то хитрый ход, я не могу — персоналу виднее.
Матвей Елисеев занял шестое место по итогам масс-старта, Александр Логинов не принял участия в гонке из-за недомогания.
(Владимир Пушкарев)
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