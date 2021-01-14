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Павлова рассказала о травме руки на «Рождественской гонке»

16:22
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Российская биатлонистка Евгения Павлова рассказала о повреждении, которое мешает во время гонок на этапах Кубка мира.

«У меня травма руки еще с «Рождественской гонки». Во время передачи эстафеты ударилась, сейчас есть боль в плече и чуть ниже. Как себя чувствую? Есть дискомфорт, но приходится бежать», — сказала Павлова в эфире телеканала «Матч ТВ».

«СЭ» ведет прямую онлайн-трансляцию женского спринта в Оберхофе. Начало гонки — в 16.30 (мск).

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