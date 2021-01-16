Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий в беседе с «СЭ» прокомментировала итоги эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Всем и так понятно, почему мы четвертые: есть работа, которая недопустима в нашем состоянии на рубеже, на штрафной круг нельзя было заходить. Тогда бились бы очень плотненько, но опять же если бы да ка бы нам мешает. Тут действительно собранная стрельба на рубеже позволяет бороться. Девчонки проявили себя сегодня на трассе бойцами. В целом, эстафетой довольна, смотрела с удовольствием.

Сказать, что проиграл один спортсмен — нельзя, потому что в эстафете бегут четверо, и все четверо показывают результат. Тут Женю Павлову нужно поддержать. Хоть она сама в эстафетах и опытный боец, бывает, что начинает трясти, когда берешь запасные патроны, идет восстановление, и тут приходится сложно. Все еще от состояния зависит, то, что Женя говорит, что она подустала, пошло как раз восстановление".

Выиграла гонку сборная Германии. Второе место заняла команда Белоруссии, на третьей позиции сборная Швеции. Сборная России на четвертом месте.

(Екатерина Звенигородская)