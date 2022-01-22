Общий зачет Кубка мира после масс-старта в Антхольце: Логинов опустился на восьмое место
Немецкий биатлонист Бенедикт Долль стал победителем масс-старта на седьмом этапе Кубка мира.
Французский биатлонист Кентен Фийон Майе сохранил лидерство в общем зачете Кубка мира. Норвежец Тарьей Бе поднялся на третье место. Россиянин Александр Логинов с пятой строчки опустился на восьмую.
Кубок мира
Общий зачет (м)
1 (1). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 636 (+34)
2 (2). Эмильян Жаклен (Франция) — 501 (0)
3 (4). Тарьей Бе (Норвегия) — 486 (+28)
4 (3). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 484 (0)
5 (7). Йоханнес Бе (Норвегия) — 440 (+54)
6 (6). Ветле Кристиансен (Норвегия) — 433 (+27)...
8 (5). Александр Логинов (Россия) — 413 (0)
12 (11). Эдуард Латыпов (Россия) — 352 (+16)
23 (21). Карим Халили (Россия) — 226 (0)
29 (25). Даниил Серохвостов (Россия) — 204 (0)
33 (34). Антон Бабиков (Россия) — 160 (+31)
36 (36). Александр Поварницын (Россия) — 115 (0)
44 (44). Максим Цветков (Россия) — 81 (0)
53 (52). Василий Томшин (Россия) — 57 (0)
83 (83). Матвей Елисеев (Россия) — 11 (0)
Масс-старт (м)
1 (7). Бенедикт Долль (Германия) — 96 (+60)
2 (2). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 88 (+34)
3 (3). Тарьей Бе (Норвегия) — 76 (+28)
4 (20). Йоханнес Бе (Норвегия) — 75 (+54)
5 (8). Сиверт Баккен (Норвегия) — 74 (+40)
6 (4). Феликс Ляйтнер (Австрия) — 72 (+29)...
18 (12). Эдуард Латыпов (Россия) — 45 (+16)
24 (36). Антон Бабиков (Россия) — 31 (+31)
25 (15). Александр Логинов (Россия) — 26 (0)
30 (22). Александр Поварницын (Россия) — 19 (0)
33 (25). Карим Халили (Россия) — 16 (0)
34 (26). Даниил Серохвостов (Россия) — 15 (0)