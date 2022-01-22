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Сегодня, 15:50

Общий зачет Кубка мира после масс-старта в Антхольце: Логинов опустился на восьмое место

Иван Шитик
Корреспондент

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль стал победителем масс-старта на седьмом этапе Кубка мира.

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе сохранил лидерство в общем зачете Кубка мира. Норвежец Тарьей Бе поднялся на третье место. Россиянин Александр Логинов с пятой строчки опустился на восьмую.

Кубок мира

Общий зачет (м)

1 (1). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 636 (+34)

2 (2). Эмильян Жаклен (Франция) — 501 (0)

3 (4). Тарьей Бе (Норвегия) — 486 (+28)

4 (3). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 484 (0)

5 (7). Йоханнес Бе (Норвегия) — 440 (+54)

6 (6). Ветле Кристиансен (Норвегия) — 433 (+27)...

8 (5). Александр Логинов (Россия) — 413 (0)

12 (11). Эдуард Латыпов (Россия) — 352 (+16)

23 (21). Карим Халили (Россия) — 226 (0)

29 (25). Даниил Серохвостов (Россия) — 204 (0)

33 (34). Антон Бабиков (Россия) — 160 (+31)

36 (36). Александр Поварницын (Россия) — 115 (0)

44 (44). Максим Цветков (Россия) — 81 (0)

53 (52). Василий Томшин (Россия) — 57 (0)

83 (83). Матвей Елисеев (Россия) — 11 (0)

Масс-старт (м)

1 (7). Бенедикт Долль (Германия) — 96 (+60)

2 (2). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 88 (+34)

3 (3). Тарьей Бе (Норвегия) — 76 (+28)

4 (20). Йоханнес Бе (Норвегия) — 75 (+54)

5 (8). Сиверт Баккен (Норвегия) — 74 (+40)

6 (4). Феликс Ляйтнер (Австрия) — 72 (+29)...

18 (12). Эдуард Латыпов (Россия) — 45 (+16)

24 (36). Антон Бабиков (Россия) — 31 (+31)

25 (15). Александр Логинов (Россия) — 26 (0)

30 (22). Александр Поварницын (Россия) — 19 (0)

33 (25). Карим Халили (Россия) — 16 (0)

34 (26). Даниил Серохвостов (Россия) — 15 (0)

Сборная России по биатлону
Александр Логинов (биатлон)
Кантен Фийон Майе
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