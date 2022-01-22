Немец Долль выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Антхольце, Логинов пропустил гонку

Немецкий биатлонист Долль выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Антхольце

На этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце прошел мужской масс-старт. Победу одержал немец Бенедикт Долль. На последнем круге он убежал от норвежца Тарьей Бе, который стал вторым.

Россиянин Антон Бабиков занял 10-е место в масс-старте. Эдуард Латыпов после первой стрельбы шел в группе лидеров, но на втором огневом рубеже допустил сразу четыре промаха и выбыл из борьбы.

Российские биатлонисты Александр Логинов и Даниил Серохвостов не выступили в масс-старте на этапе. Ранее оба спортсмена попали в предварительный старт-лист, но решили пропустить гонку.

Биатлон

Антхольц-Антерсельва (Италия)

Кубок мира

Мужчины

Масс-старт

15 км

1. Бенедикт Долль (Германия) — 37.14,9 (1)

2. Йоханнес Бе (Норвегия) — +31,3 (3)

3. Штурла Легрейд (Норвегия) — +01.28,8 (3)

4. Антонен Гигонна (Франция) — +01.34,7 (2)

5. Сиверт Баккен (Норвегия) — +01.35,2 (3)

6. Теро Сеппяля (Финляндия) — +01.42,1 (3)

7. Михал Крчмарж (Чехия) — +01.54,1 (1)

8. Кантен Фийон-Майе (Франция) — +01.55,5 (6)

9. Лукас Хофер (Италия) — +01.56,4 (4)

10. Антон Бабиков (Россия) — +01.58,7 (4)...

25. Эдуард Латыпов (Россия) — +04.12,9 (8)