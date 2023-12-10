Норвежские биатлонистки выиграли эстафету на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде

Женская сборная Норвегии победила в эстафете 4х6 км на втором этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Норежские биатлонистки в составе Юни Арнеклейв, Марит Исхол Скоган, Каролин Кноттен, Ингрид Таннреволь пробежали эстафету за 1 час 7 минут и 39 секунд. Второе место заняла шведская команда с отставанием в 31,6 секунды, третье место у Франции (+1.01,5).

Биатлон.

Кубок мира, Второй этап, Хохфильцен.

Эстафета, 4 x 7,5 км.

Женщины.