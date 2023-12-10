Норвежские биатлонистки выиграли эстафету на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде
Женская сборная Норвегии победила в эстафете 4х6 км на втором этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Норежские биатлонистки в составе Юни Арнеклейв, Марит Исхол Скоган, Каролин Кноттен, Ингрид Таннреволь пробежали эстафету за 1 час 7 минут и 39 секунд. Второе место заняла шведская команда с отставанием в 31,6 секунды, третье место у Франции (+1.01,5).
Биатлон.
Кубок мира, Второй этап, Хохфильцен.
Эстафета, 4 x 7,5 км.
Женщины.
- Норвегия — 1:11:50.5 (0 штрафных кругов + 5 дополнительных патронов)
- Швеция + 31,6 (0 + 10)
- Франция +1.01,5 (1+8)
- Италия +1.14.7 (0+5)
- Германия +1.22,9 (0+7)
- Австрия +2.20.1 (0+10) .
Новости