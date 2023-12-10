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Сегодня, 18:00

Норвежские биатлонистки выиграли эстафету на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Женская сборная Норвегии победила в эстафете 4х6 км на втором этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Норежские биатлонистки в составе Юни Арнеклейв, Марит Исхол Скоган, Каролин Кноттен, Ингрид Таннреволь пробежали эстафету за 1 час 7 минут и 39 секунд. Второе место заняла шведская команда с отставанием в 31,6 секунды, третье место у Франции (+1.01,5).

Биатлон.

Кубок мира, Второй этап, Хохфильцен.

Эстафета, 4 x 7,5 км.

Женщины.

  1. Норвегия — 1:11:50.5 (0 штрафных кругов + 5 дополнительных патронов)
  2. Швеция + 31,6 (0 + 10)
  3. Франция +1.01,5 (1+8)
  4. Италия +1.14.7 (0+5)
  5. Германия +1.22,9 (0+7)
  6. Австрия +2.20.1 (0+10) .
Биатлон
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