В Кубке наций по биатлону среди мужчин лидирует сборная Норвегии. Норвежцы набрали 1722 очка.

Второе место занимает сборная Франции (1646). На третьей позиции команда России (1499).

Напомним, в таком же порядке эти сборные расположились на пьедестале мужской эстафеты этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Кубок мира

Кубок наций (мужчины)

1 (1). Норвегия — 1722 (+420)

2 (2). Франция — 1646 (+390)

3 (3). Россия — 1499 (+360)

4 (4). Германия — 1458 (+330)

5 (5). Швеция — 1363 (+270)

6 (9). Украина — 1246 (+310)