Норвегия лидирует в мужском Кубке наций по биатлону, Россия — третья
19:13
В Кубке наций по биатлону среди мужчин лидирует сборная Норвегии. Норвежцы набрали 1722 очка.
Второе место занимает сборная Франции (1646). На третьей позиции команда России (1499).
Напомним, в таком же порядке эти сборные расположились на пьедестале мужской эстафеты этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
Кубок мира
Кубок наций (мужчины)
1 (1). Норвегия — 1722 (+420)
2 (2). Франция — 1646 (+390)
3 (3). Россия — 1499 (+360)
4 (4). Германия — 1458 (+330)
5 (5). Швеция — 1363 (+270)
6 (9). Украина — 1246 (+310)
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