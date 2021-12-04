После победы в мужской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) сборная Норвегии захватила лидерство в зачете этого вида программы.

В активе у норвежцев 60 очков. Второй идет сборная Франции (54). Сборная России на третьем месте (48).

Кубок мира

Эстафета (мужчины)

1 (1). Норвегия — 60 очков (+60)

2 (2). Франция — 54 (+54)

3 (3). Россия — 48 (+48)

4 (4). Германия — 43 (+43)

5 (5). Украина — 40 (+40)

6 (6). Белоруссия — 38 (+38)