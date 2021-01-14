Куклина прокомментировала спринт в Оберхофе

Россиянка Лариса Куклина прокомментировала ход спринтерской гонки на шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. С двумя промахами Куклина уже не попадает с первую тридцатку.

«Как оценить гонку? Надоело уже расстраиваться, что есть — то есть. Не могу набрать форму, не могу объяснить свои результаты. Ухожу со старта, все хорошо, а потом первый подъем, сводит ноги — и все», — сказала Куклина в эфире телеканала «Матч ТВ».

«СЭ» ведет прямую онлайн-трансляцию женского спринта в Оберхофе. Начало гонки — в 16.30 (мск).