Гореева сломала палку на старте спринта в Хохфильцене
16:47
Анастасия Гореева на старте спринта в Хохфильцене сломала палку, из-за чего потеряла некоторое время. Отталкиваясь, россиянка не рассчитала силы, пришлось сразу же искать кого-то из тренерского штаба, потеряв секунд десять в общем.
«СЭ» ведет прямую онлайн-трансляцию женского спринта в Хохфильцене.
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