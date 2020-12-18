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Гореева сломала палку на старте спринта в Хохфильцене

16:47

Анастасия Гореева на старте спринта в Хохфильцене сломала палку, из-за чего потеряла некоторое время. Отталкиваясь, россиянка не рассчитала силы, пришлось сразу же искать кого-то из тренерского штаба, потеряв секунд десять в общем.

«СЭ» ведет прямую онлайн-трансляцию женского спринта в Хохфильцене.

Кубок мира по биатлону

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